Объявлен рейтинг фаворитов предстоящего Евро-2024 по версии Goal

Авторитетный интернет-портал Goal.com представил свой рейтинг фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2024. Главным претендентом на победу в континентальном первенстве по мнению издания является сборная Франции. В тройку также вошли Англия и Португалия.

Напомним, чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В нем примут участие 24 национальные команды европейских стран.