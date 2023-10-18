Публичный конфликт тренера «Спартака» Абаскаля с Соболевым назвали «диковинкой»

«И игрок должен объяснить свою позицию: мол, я на завтрак не буду ходить, потому что я хочу выспаться. И вопрос закрыт. Абаскаль может говорить, что ему все равно, спал он, не спал, но на завтрак должен явиться. А футболист на завтрак приходит недовольный, потому что не высыпается, у него плохое настроение. Ну и кому это нужно?



Конечно, этот конфликт надо гасить, это не игра — ставят в состав, не ставят, — а быт. Есть и капитан команды, который должен поговорить, и вторые тренера, которые тоже должны участвовать. Что там такое раздули, что это вылилось в прессу? Абаскаль Соболева не устраивает как тренер? Соболева не устраивает, сколько он получает денег? Это тогда позиция игрока. Но здесь это какие-то бытовые проблемы, которые решаются на раз-два. Для меня диковинка, что все это вылилось в прессу», — заявил Масалитин.