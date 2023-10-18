Деменко: Джикия выбит из колеи

«Даже Валерий Георгиевич в первом матче не дал ему сыграть с Камеруном. Во второй встрече с Кенией мы его увидели. У него действительно такой период, когда он выбит из колеи, всё-таки он капитан «Спартака».



Понятно, что Карпин оказал ему доверие, дав капитанскую повязку в сборной. Пока это не помогло, и видно, что Георгий сейчас находится не в лучшем состоянии. Всё заслуженно», – приводит слова Деменко Metaratings.ru.