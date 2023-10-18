Соболева обвинили в немужском поведении

«Не разбираясь в ситуации, просто так решить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Соболев сам по себе конфликтный игрок. Я не фанат Соболева, он мне не импонирует, потому что ведет себя неправильно. В моем представлении мужчина должен быть другим. Не люблю таких футболистов. Мне больше нравится Георгий Джикия. Очень харизматичный человек, за которым пойдут футболисты «Спартака». Слабо верится, что пойдут за Соболевым», — заявил Первак.