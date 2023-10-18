Соболева обвинили в немужском поведении
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак заявил, что, не зная подробностей конфликта нападающего красно белых Александра Соболева и главного тренера команды Гильермо Абаскаля, нельзя сказать, кто прав. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».
«Не разбираясь в ситуации, просто так решить, кто прав, а кто виноват, нельзя. Соболев сам по себе конфликтный игрок. Я не фанат Соболева, он мне не импонирует, потому что ведет себя неправильно. В моем представлении мужчина должен быть другим. Не люблю таких футболистов. Мне больше нравится Георгий Джикия. Очень харизматичный человек, за которым пойдут футболисты «Спартака». Слабо верится, что пойдут за Соболевым», — заявил Первак.
18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.
После 11 туров чемпионата страны «Спартак» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. В ближайшем туре команды сыграет с «Пари Нижний Новгород».