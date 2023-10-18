Хавбек сборной Италии назвал сумму накопившегося из-за ставок долга

«Мой долг рос, мне угрожали переломать ноги. Я думал, что играю только ради того, чтобы вернуть долги. Они [партнеры по "Ювентусу"] ничего не знали о моих ставках», — признался хавбек, отметив, что проиграл 2,7 миллиона евро.