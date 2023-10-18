Футболистка Эрмосо впервые вызвана в сборную Испании после скандала с поцелуем

— Мы с ней поговорили. Думаю, что во время последнего звонка я объяснила свою позицию, по которой она не была вызвана в сборную ранее. Когда концентрация внимания на ней закончилась, мы связались. Может быть, это дало повод для спекуляций, но никаких проблем не было. Мы приняли то решение, чтобы защитить ее, — цитирует Томе издание As.