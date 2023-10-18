Футболистка Эрмосо впервые вызвана в сборную Испании после скандала с поцелуем
Полузащитник Дженни Эрмосо впервые вызвана в сборную Испании после скандального поцелуя с бывшим президентом Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом.
Как сообщает пресс служба команды, Эрмосо включена в состав испанской сборной на матчи группового этапа Лиги наций против итальянок и швейцарок. В сентябре главный тренер команды Монтсе Томе решила не вызывать 33 летнюю футболистку.
— Мы с ней поговорили. Думаю, что во время последнего звонка я объяснила свою позицию, по которой она не была вызвана в сборную ранее. Когда концентрация внимания на ней закончилась, мы связались. Может быть, это дало повод для спекуляций, но никаких проблем не было. Мы приняли то решение, чтобы защитить ее, — цитирует Томе издание As.
Рубиалес во время церемонии награждения после финала чемпионата мира 2023 года поцеловал в губы Эрмосо. После этого футболистка сказала, что ей это было неприятно и она «не давала согласия на поцелуй». В августе Рубиалес был отстранен от футбольной деятельности на 90 дней, в сентябре он решил покинуть посты в RFEF и УЕФА.