Юран признался, в каком российском клубе хотел бы поработать

«Мечтаю ли я возглавить «Спартак»? «Мечтаю» — не совсем точное слово. Я выступал в этом клубе, одни из лучших моих матчей в карьере прошли в Лиге чемпионов 1995 года, когда мы выиграли шесть матчей группового турнира из шести. Работал с великим тренером Олегом Романцевым и получал от этого огромное удовольствие.



Конечно, любому бывшему футболисту хочется поработать в клубе, где он играл. Тем более что «Спартак» — не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Да, было бы здорово в ней поработать — и не просто поработать, а выиграть трофеи. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь. Впрочем, то же самое касается и других ведущих клубов.



Я играл в Португалии и не могу представить в «Бенфике» или «Порту» какого-то иностранца без победного опыта. Своего, местного, еще не имеющего реальных достижений, они рассмотреть могут, но человека из-за границы — только со зримыми достижениями.



А у нас, допустим, в «Локомотиве» была череда непонятных немецких тренеров, которые ничего нигде не добивались, и это считалось нормальным. Понятно, когда приходят Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Роберто Манчини. За тренера всегда говорят результаты. Такая у нас неблагодарная работа.



Если позовут в «Спартак», я пойду даже на «живое место» Абаскаля и буду вести переговоры, пока он работает? Исключено! Не идти на «живое место» — неписаный тренерский закон, старшие коллеги меня ему научили, и это даже не обсуждается! Всегда и везде говорил, что приду только после того, как с предыдущим тренером рассчитались и он уехал. Была ситуация, когда меня на базу «Химок» не пускали, а контракт расторгнут еще не был. А Дмитрий Гунько уже приехал общаться с командой, ждал, пока я уеду. Может, еще молодой и тренерских законов не понимал», — приводит слова Юрана «Спорт-экспресс».