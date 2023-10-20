Абаскаль намерен включить Соболева в заявку на «Пари НН»

Александр Соболев, вероятно, попадет в заявку «Спартака» на матч с «Пари НН».

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Ранее стало известно, что тренер Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.

Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».

Как пишет РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника в «Спартаке», Абаскаль планирует включить Соболева в заявку на матч 12-го тура Мир РПЛ против «Пари НН».