Абаскаль намерен включить Соболева в заявку на «Пари НН». Тренер не хочет убирать его из состава, несмотря на разногласия
Александр Соболев, вероятно, попадет в заявку «Спартака» на матч с «Пари НН».
Ранее стало известно, что тренер Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок до возвращения из сборной и оштрафовал за карточку перед дерби с ЦСКА и игнорирование командных завтраков. Утверждалось, что конфликт тренера и игрока длится около двух месяцев.
Также появилась информация, что Абаскаль отстранил Соболева после ссоры – форвард «Спартака» эмоционально ответил на претензии, высказанные в «оскорбительной манере».
Как пишет РБК со ссылкой на два не связанных между собой источника в «Спартаке», Абаскаль планирует включить Соболева в заявку на матч 12-го тура Мир РПЛ против «Пари НН».
Несмотря на разногласия с игроком, тренер не намерен исключать его из состава. Выйдет ли Соболев с первых минут, пока неизвестно, поскольку Абаскаль бережет информацию до дня матча.
Елена Вяльбе: «Лыжный спорт сейчас сталкивается с проблемой нехватки инфраструктуры. Очень мало регионов, где есть хорошие освещенные трассы»
Абаскаль намерен включить Соболева в заявку на «Пари НН». Тренер не хочет убирать его из состава, несмотря на разногласия
Талалаев о Карпине: «Уже давно доказано: совмещение постов вредит и сборной, и клубу. Вот и результат»