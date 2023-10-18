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У Неймара выявлены повреждение «крестов» и разрыв мениска. Форвард пропустит минимум полгода

Неймар выбыл на длительный срок из-за травмы.

Неймар выбыл минимум на полгода из-за серьезной травмы
© globallookpress.com

Нападающий сборной Бразилии получил травму левого колена в матче отбора ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Он был заменен в концовке первого тайма и покинул поле в слезах на носилках.

«Аль-Хилаль» объявил, что у 31-летнего футболиста выявлено повреждение передней крестообразной связки, а также разрыв мениска. Форвард перенесет операцию и приступит к программе реабилитации.

Неймар в слезах покинул поле матча с Уругваем

По оценке Globo, восстановление игрока займет не меньше полугода.