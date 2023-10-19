Менеджер Стипиди упрекнул владельца "Спартака" в проблемах команды

"Все иностранные специалисты, которые у нас работают, то они как-то завязаны с иностранными агентами. Поэтому Абаскаль не знает, что делать и ставит в основном иностранцев. В первую очередь, виноват хозяин клуба, "Спартак" ведь частный клуб. Если они каждые полгода меняю генеральных, спортивных директоров, поэтому я могу сказать то, что на сегодняшний день это может произойти", - сказал Стипиди.