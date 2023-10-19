Менеджер Стипиди упрекнул владельца "Спартака" в проблемах команды
Футбольный менеджер и селекционер Павел Стипиди считает, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль завязан с иностранными агентами. Его слова передает Vprognoze.
"Все иностранные специалисты, которые у нас работают, то они как-то завязаны с иностранными агентами. Поэтому Абаскаль не знает, что делать и ставит в основном иностранцев. В первую очередь, виноват хозяин клуба, "Спартак" ведь частный клуб. Если они каждые полгода меняю генеральных, спортивных директоров, поэтому я могу сказать то, что на сегодняшний день это может произойти", - сказал Стипиди.
Абаскаль возглавил "Спартак" перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. 8 октября "Спартак" сумел вырвать ничью у ЦСКА в московском дерби. Встреча завершилась со счетом 2:2. Красно-белые до этого разгромно уступили "Крыльям Советов" со счетом 0:4. 18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль отстранил от тренировок с командой Александра Соболева из-за нарушения им дисциплины.