Игрок "Краснодара" Кривцов: легко проживу на 11 тысяч рублей в месяц

Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов рассказал, что первую большую зарплату потратил на строительство дома своим родителям. Об этом он заявил "Спорт-Экспрессу". "Смог бы сейчас прожить на 11 тысяч рублей в месяц? В "Краснодаре"? Легко! Тут созданы все условия, чтобы играть в футбол. Дело вообще не в деньгах. Питался бы на базе, убрал бы некоторые траты, включая машину и бензин. 11 тысяч вполне хватило бы. Куда потратил первые большие деньги? Начал строить дом родителям. Он уже почти готов, чуть-чуть осталось", - сказал Кривцов. Кривцов стал игроком "Краснодара" в 2021 году. До этого он выступал за владимирское "Торпедо" и "Томь". В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел все 11 матчей, не отметившись результативными действиями. После 11 туров РПЛ подопечные Владимира Ивича продолжают лидировать в турнирной таблице, набрав 27 очков. 21 октября "Краснодар" на выезде встретится с "Балтикой". Вторыми идут "Крылья Советов" (21 очков). Тройку лидеров замыкает "Зенит" (20 очков).