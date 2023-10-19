Месси поддержал Неймара, получившего серьезную травму

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поддержал форварда «Аль-Хиляля» Неймара, который получил тяжёлую травму. Аргентинец опубликовал совместное фото с бразильцем и подписал его:

Ранее сообщалось, что Неймар больше не сыграет в 2023 году из-за травмы, которую он получил в матче квалификации ЧМ-2026 с Уругваем (0:2). Бразильцу подтвердили повреждение передней крестообразной связки и разрыв мениска в колене, ему предстоит операция, а затем длительная программа лечения.