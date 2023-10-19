Адвокаты Эль‑Шаарави опровергли причастность футболиста к ставкам на спорт
Нападающий «Ромы» и сборной Италии Стефан Эль Шаарави никогда не делал ставки на футбольные матчи. Об этом сообщают юристы LCA Studio Legale Маттео Усленги и Федерико Вентури Ферриоло, представляющие интересы форварда.
Журналист Фабрицио Корона ранее заявил изданию Striscia la Notizia, что Эль Шаарави является еще одним игроком Серии А, который подозревается в незаконных ставках на спортивные события.
— Эль Шаарави и ставки не имеют ничего общего. Он никогда не делал ставок и никогда не был в этом заинтересован. Он абсолютно спокоен перед совершенно необоснованными и клеветническими обвинениями. Это всё, что мы можем сказать по поводу этих заявлений от Фабрицио Короны, — цитирует агентов La Gazzetta dello Sport.
Ранее итальянские СМИ сообщили, что в скандале со ставками замешаны как минимум 10 футболистов и 5–6 агентов. По другим данным, в истории фигурируют около 50 человек. Во вторник Итальянская федерация футбола (FIGC) объявила, что полузащитник туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли был дисквалифицирован на 7 месяцев за нарушение правила, которое запрещает возможность делать ставки на футбольные события, организованные FIGC, ФИФА и УЕФА. Также длительная дисквалификация угрожает игроку «Ньюкасла» Сандро Тонали.