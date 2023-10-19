Адвокаты Эль‑Шаарави опровергли причастность футболиста к ставкам на спорт

— Эль Шаарави и ставки не имеют ничего общего. Он никогда не делал ставок и никогда не был в этом заинтересован. Он абсолютно спокоен перед совершенно необоснованными и клеветническими обвинениями. Это всё, что мы можем сказать по поводу этих заявлений от Фабрицио Короны, — цитирует агентов La Gazzetta dello Sport.