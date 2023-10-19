Бразилец Тормена объяснил, почему выбрал «Краснодар», а не «Спартак»

«Ходят слухи, что Ивич может уйти в «Спартак»? Мы в команде не обращаем внимания на такие новости. Все хотят, чтобы тренер остался, но все также понимают, что в футболе бывает всякое. Мы все надеемся, что тренер останется с нами, чтобы достичь главной цели.



Почему предметный интерес «Спартака» не закончился переходом туда? Думаю, всё дело в том, насколько сильно именно меня хотел «Краснодар», как детально мне рассказывали о проекте. Контакты со «Спартаком» были, но я почувствовал, что здесь буду счастливее. И «Краснодар» продемонстрировал, что я им очень нужен. Поэтому я легко принял именно его предложение», — приводит слова Витора Тормены Metaratings.