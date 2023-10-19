Генсек РФС предсказал, когда Карпин уйдет из «Ростова»

Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Сначала тренер совмещал работу в сборной с «Ростовом», затем покинул клуб, а после вернулся на должность главного тренера команды из Ростова на Дону. В настоящее время российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из за ситуации на Украине.