Генсек РФС предсказал, когда Карпин уйдет из «Ростова»

«Карпин уйдет из «Ростова», когда сборную допустят до международных соревнований» — генсек РФС Митрофанов
Главный тренер сборной России Валерий Карпин покинет «Ростов», когда национальную команду допустят до международных соревнований, заявил «Матч ТВ» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.
Карпин возглавил сборную России в июле 2021 года. Сначала тренер совмещал работу в сборной с «Ростовом», затем покинул клуб, а после вернулся на должность главного тренера команды из Ростова на Дону. В настоящее время российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА из за ситуации на Украине.
— Карпин уйдет из «Ростова», когда сборную допустят до международных соревнований. Тренеру нужна практика, мы изначально так договаривались, это была позиция Карпина — как только наступит определенность, совмещение прекратится, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».
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