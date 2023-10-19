«Боруссия» может арендовать Санчо в январе

Дортмундская «Боруссия» рассматривает возможность подписания вингера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Джейдона Санчо в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

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По информации источника, «шмели» готовы арендовать футболиста при условии, что манкунианцы будут платить часть зарплаты игрока. На данный момент жалование англичанина составляет € 325 тыс. в неделю.

В текущем сезоне Санчо провёл за «Манчестер Юнайтед» всего три матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Контракт игрока с «красными дьяволами» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.