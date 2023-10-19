Во Франции назвали признаки связи Бензема с террористической организацией

Министерство внутренних дел Франции объяснило, почему футболист саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема имеет связи с террористической организацией. Об этом сообщает RMC Sport.

© Соцсети

По просьбе издания окружение министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена объяснило, на чем основаны претензии к спортсмену: «В течение нескольких лет мы наблюдаем медленный дрейф позиций Карима Бензема в сторону жесткого, строгого ислама, в том числе распространения исламских норм в различных сферах общества, в частности в спорте».

Также были выделены несколько характерных элементов: отказ петь гимн страны вместе со сборной Франции, прозелитизм в социальных сетях вокруг мусульманского поклонения, фото с имамом Мо, которое стало предметом скандала, а также поддержка публикации российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, который «призывал к ненависти после публикации карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе». Данные признаки «представляют собой неоднозначный сигнал от спортсмена, пользующегося большой аудиторией».

6 июня Бензема покинул мадридский «Реал» и подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Соглашение действует до 2026 года. В прошлом сезоне чемпионата Испании Бензема провел 23 матча, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи. Мадридский клуб по итогам национального первенства занял второе место и стал обладателем Кубка Испании. В 2022 году Бензема стал обладателем «Золотого мяча».