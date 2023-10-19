«Барселона» презентовала специальную форму на матч с «Реалом»

Каталонская «Барселона» презентовала специальную форму на ближайшее «эль классико». Так, сине-гранатовые выйдут на матч 11-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом» в форме с логотипом известной музыкальной группы Rolling Stones.

Ранее в СМИ появлялась информация, что «Барселона» принимает участие в «эль класико» с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Нанесение логотипа Rolling Stones на форму приурочено к выходу альбома группы Hackneys Diamonds, который намечен на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет.