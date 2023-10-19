Уткульбаев будет судиться с «Рубином» за шесть миллионов рублей

Бывший тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев намерен судиться с клубом за шесть миллионов рублей, сообщает издание «БИЗНЕС Online».

© Пресс-служба ФК "Рубин"

53-летний Уткульбаев покинул команду в апреле 2023 года. Обязанности главного тренера «Рубина» он исполнял с ноября 2022 года – после ухода Леонида Слуцкого.

По информации источника, Уткульбаев обратился в Палату по разрешению споров РФС из-за долгов по заработной плате и бонусам, который клуб не выплатил весной. «Известия» также сообщали, что тренер требует от «Рубина» три миллиона рублей за то, что команда вышла в РПЛ.

После ухода Уткульбаева сообщалось, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. В СМИ позже появилась информация, что контракт был расторгнут из-за прогулов Уткульбаева.

Сам специалист заявлял, что посещать работу после того, как его пост занял другой человек – Рашид Рахимов, он был не обязан. Также он счел такой повод оскорбительным.