Канчельскис обвинил Соболева в непрофессионализме

«У Соболева хорошие данные для нападающего. Вроде все умеет, а голов в этом сезоне нет. Все его проблемы идут из-за отношения к делу. Оно, мягко скажем, непрофессиональное. Новости про конфликт с тренером появляются не просто так.



Иногда Саша принимает неадекватные решения на поле, связанные в первую очередь с дисциплиной. Если Соболев наведет порядок в голове, то будет забивать пачками», – сказал бывший игрок сборной России.