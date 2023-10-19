Тренер сборной Кении ответил Быстрову, назвавшему его игроков «дровами»

«Это распространенная проблема: бывшие игроки говорят так, будто они были лучшими в мире. В Кении так же! Большинство из них ничего не выиграли, но говорят так, будто они лучшие. Не уважают буквально ничего. Если бы так называемые эксперты хоть немного вели себя как профессионалы, они могли бы посмотреть на результаты последних матчей сборной Кении.



Если любой из бывших футболистов говорит, никому до этого нет дела, всем все равно, потому что они всегда боятся, что их забудут. Поэтому они говорят что-то плохое, чтобы мы не забыли об их существовании», — заявил специалист.