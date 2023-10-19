Футболист «Динамо» устроил скандал после матча за сборную Беларуси

По сообщению источника, 21-летний футболист после игры в Португалии агрессивно вел себя в состоянии алкогольного опьянения, приставал к прохожим, а потом упал и сильно ударился головой об асфальт. Лисаковичу потребовалась госпитализация, хотя операции не потребовалось. На игру с Хорватией молодежка улетела без одного из своих лидеров. По состоянию на утро среды, 18 октября, хавбек еще находился в больнице, что подтверждал и известный белорусский телекомментатор Владимир Татур.