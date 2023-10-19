Ветеран сборной СССР призвал выгнать всех иностранцев из РПЛ

«Конечно, этот конфликт скажется на игре «Спартака». Если такие распри происходят, это очень серьезно. Надо с Абаскалем прощаться сразу, раз он придерживается такого мнения о русских футболистах.



Сейчас мы не участвуем в международных соревнованиях, поэтому надо выгнать иностранцев со всех команд и играть российскими футболистами. Тогда у нас футбол поднимется», — заявил ветеран.