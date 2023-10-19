Друг Роналду рассказал о детстве футболиста

Друг Криштиану Роналду по академии «Спортинга» рассказал о детстве португальца.

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Фабио Пайм познакомился с Роналду в академии португальского клуба, когда Фабио было восемь лет, а Криштиану – одиннадцать.

«Когда мы играли в «Спортинге», то жили в академии. По ночам мы обычно ходили в «Макдоналдс» за оставшимися бургерами, которые больше не были нужны, но их нельзя было продавать. Мы ходили туда каждый вечер. В «Спортинге» знали об этом. Тогда было не так, как сейчас. Нам разрешали выходить на улицу.

Я не могу сказать, что мы были лучшими друзьями, но мы дружили. Мы вместе проводили каникулы. Один раз мы провели их в Бразилии, это было перед Евро-2004. Это был первый чемпионат Европы для Криштиану в составе основной сборной Португалии, и перед этим мы отправились в отпуск. Я тренировался со сборной, но был слишком молод, чтобы играть. Я мог бы сыграть, если бы был постарше.

Когда я впервые встретил Криштиану, мне было восемь лет, я был новичком в «Спортинге», и мы отправились на турнир на Мадейру. Мы хорошо проводили время вместе.

Футбол в то время не был для нас таким серьезным, но я помню, что Роналду всегда был трудолюбив, по-настоящему предан своему делу и хотел быть лучшим. Он всегда был таким, расстраивался, когда проигрывал. Его старания привели его туда, где он находится сейчас. Даже сегодня, когда ему не обязательно играть, он хочет быть лучшим.