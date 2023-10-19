Боец MMA жестко обратился к поссорившемуся с тренером футболисту «Спартака»

«Вся команда приходит на завтрак, а Соболев нет, потому что обижен на тренера. Ты что девочка, чтобы обижаться? Или ты считаешь, что ты особенный и твое говно вкуснее пахнет? Нет, дружок! Соболев — не «Спартак». Абаскаль — не «Спартак». «Спартак» выше, важнее, больше всего этого. Свое самолюбие и эго засунь в очко и давай результат. Тебе за это бабки платят, болельщики тебя поддерживают, любят. Так что будь добр давать отдачу», — заявил спортсмен.