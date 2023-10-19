В РФС рассказали, как пытаются сделать футбол более открытым для зрителя

— Мы понимаем важность дать болельщику нужный объем спортивного и футбольного контента. Один из самых медийных форматов — это работа с «Матч ТВ», создание промо, мы показываем раздевалки, делаем допуск на поле. То есть максимальная вовлеченность.



Мы работаем не только с вещателем, но и с игроками, с лигами. Ведем разъяснительную работу, что футбол должен стать более ярким и открытым, для этого нужно еще больше контента. Спортивная составляющая — уже не единственное главное, важен и «бэкстейдж». Мы понимаем, что должны популяризировать спортсменов, которые являются медийными лицами, являются хорошими примерами для молодого поколения, — передает слова Суриковой корреспондент «Матч ТВ».