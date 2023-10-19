В РФС рассказали, как пытаются сделать футбол более открытым для зрителя

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова рассказала, что ведомство ведет разъяснительную работу с игроками и лигами о том, что футбол должен быть более ярким и открытым.
В текущем сезоне ФОНБЕТ Кубка России журналисты имеют возможность после матчей заходить в раздевалку победной команды.
— Мы понимаем важность дать болельщику нужный объем спортивного и футбольного контента. Один из самых медийных форматов — это работа с «Матч ТВ», создание промо, мы показываем раздевалки, делаем допуск на поле. То есть максимальная вовлеченность.
Мы работаем не только с вещателем, но и с игроками, с лигами. Ведем разъяснительную работу, что футбол должен стать более ярким и открытым, для этого нужно еще больше контента. Спортивная составляющая — уже не единственное главное, важен и «бэкстейдж». Мы понимаем, что должны популяризировать спортсменов, которые являются медийными лицами, являются хорошими примерами для молодого поколения, — передает слова Суриковой корреспондент «Матч ТВ».
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 19 по 22 октября в Перми. РФС и «Матч ТВ» организовали панельную дискуссию «Продвижение спорта в медиапространстве: актуальные тенденции и форматы».
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