$97.37+0.03102.91+0.15

В РФС рассказали, как пытаются сделать футбол более открытым для зрителя

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова рассказала, что ведомство ведет разъяснительную работу с игроками и лигами о том, что футбол должен быть более ярким и открытым.

В РФС рассказали, как пытаются сделать футбол более открытым для зрителя
© РИА Новости

В текущем сезоне ФОНБЕТ Кубка России журналисты имеют возможность после матчей заходить в раздевалку победной команды.

— Мы понимаем важность дать болельщику нужный объем спортивного и футбольного контента. Один из самых медийных форматов — это работа с «Матч ТВ», создание промо, мы показываем раздевалки, делаем допуск на поле. То есть максимальная вовлеченность.

Мы работаем не только с вещателем, но и с игроками, с лигами. Ведем разъяснительную работу, что футбол должен стать более ярким и открытым, для этого нужно еще больше контента. Спортивная составляющая — уже не единственное главное, важен и «бэкстейдж». Мы понимаем, что должны популяризировать спортсменов, которые являются медийными лицами, являются хорошими примерами для молодого поколения, — передает слова Суриковой корреспондент «Матч ТВ».

Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит с 19 по 22 октября в Перми. РФС и «Матч ТВ» организовали панельную дискуссию «Продвижение спорта в медиапространстве: актуальные тенденции и форматы».