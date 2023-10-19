УЕФА отменил все матчи в Израиле до дальнейшего уведомления
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене всех футбольных матчей на территории Израиля до дальнейшего уведомления, сообщается на официальном сайте организации.
— После тщательной оценки текущей ситуации с безопасностью в Израиле, Исполнительный комитет УЕФА решил, что матчи турниров УЕФА не будут проводиться на территории страны до дальнейшего уведомления.
Израильской футбольной ассоциации, а также ее клубам «Маккаби» из Хайфы и «Маккаби» из Тель Авива, было предложено подготовить альтернативные стадионы за пределами территории Израиля для проведения своих домашних матчей, которые будут использоваться до тех пор, пока это решение остается в силе, — говорится в сообщении УЕФА.
7 октября между Израилем и Палестиной начался вооруженный конфликт. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны. Число жертв и пострадавших с обеих сторон исчисляется тысячами человек.