Глава Медиалиги Осипов анонсировал матч между сборными игроков медиакоманд и Первой лиги
Глава Медиалиги Николай Осипов сообщил, что 1 декабря в Каспийске состоится матч между сборной, составленной из игроков медиакоманд, и клубов Первой лиги.
В четверг в Перми начал работу форум «Россия — спортивная держава». В рамках форума Российский футбольный союз (РФС) и «Матч ТВ» организовали панельную дискуссию «Продвижение спорта в медиапространстве: актуальные тенденции и форматы».
— Нет ли идей в межсезонье сделать турнир между командами Медиалиги и РПЛ?
— В межсезонье грядет ряд встреч, первая из которых будет между сборной команд Медиалиги и сборной клубов из Первой лиги. Это будет 1 декабря. Думаю, что вывеска «Талалаев против Кузнецова» с отсылкой к матчу «Химки» и 2DROTS в Кубке России интересная, — передает слова Осипова корреспондент «Матч ТВ».
Глава Медиалиги Осипов анонсировал матч между сборными игроков медиакоманд и Первой лиги
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