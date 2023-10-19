Осипов анонсировал матч между сборными игроков медиакоманд и Первой лиги

Глава Медиалиги Николай Осипов сообщил, что 1 декабря в Каспийске состоится матч между сборной, составленной из игроков медиакоманд, и клубов Первой лиги.

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В четверг в Перми начал работу форум «Россия — спортивная держава». В рамках форума Российский футбольный союз (РФС) и «Матч ТВ» организовали панельную дискуссию «Продвижение спорта в медиапространстве: актуальные тенденции и форматы».

— Нет ли идей в межсезонье сделать турнир между командами Медиалиги и РПЛ?