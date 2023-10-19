В правительстве России заявили о создании футбольной лиги «Содружество»

«В марте 2024 года стартует футбольная лига «Содружество», в которой примут участие десять клубов из новых регионов. Начались отборочные матчи. Чемпионат стартует в марте 2024 года», — сказал Чернышенко.

12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) временно отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) за включение в свой состав представительств новых регионов России. В состав ОКР вошли представительства ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские игры.