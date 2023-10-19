Соболев провел тренировку в общей группе «Спартака»

Накануне в СМИ появилась информация, что между Соболевым и наставником «Спартака» Гильермо Абаскалем возникло напряжение. Сообщалось, что тренерский штаб недоволен отношением Соболева к тренировкам. Самого форварда не устраивает позиция на поле, а также положение защитника «Спартака» Георгия Джикии , который перестал попадать в стартовый состав.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 10 матчей во всех турнирах (865 минут), на его счету 4 гола и 3 результативные передачи. Всего за красно-белых Соболев сыграл в 115 матчах, забил 52 мяча и стал автором 26 голевых пасов. Контракт Соболева со «Спартаком» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 9 млн евро.