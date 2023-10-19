Глава FA высказался об отказе подсвечивать арку «Уэмбли» цветами флага Израиля.

«Я осознаю, что наше решение причинило боль еврейскому сообществу, которое считало, что мы должны были подсветить арку и продемонстрировать более сильную поддержку. Это одно из самых трудных решений, которые нам приходилось принимать, и усугубить боль – последнее, чего нам хотелось. Мы не заставляем всех соглашаться с нашим решением, но просим понять, как мы к нему пришли.



Тогда мы чувствовали, как и сейчас, что футбол должен выступать за мир и человечность, и что мы должны проявлять сострадание ко всем невинным жертвам этого ужасного конфликта. Наше сострадание и симпатия направлены на семьи и детей в частности. Это было последовательное мнение.



Можно легко спросить, почему мы были единственным видом спорта, который обсуждают в таком ключе. Но также можно спросить, почему «Уэмбли», казалось, был единственным обсуждаемым в стране сооружением, когда у нас так много достопримечательностей.



Однако мы понимаем, что влияние футбола означает, что мы всегда будем в центре внимания, и с этим нужно просто смириться. Наконец, эта неделя заставила нас задуматься о том, как и когда нам следует подсвечивать арку. Мы рассмотрим этот вопрос в ближайшие недели», – сказал Марк Буллингем.