Президент «Ростова» объявил о создании второй команды

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц заявил, что клуб создает вторую команду, которая с 2024 года будет выступать во Второй лиге.

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«Ростов» после 11 туров МИР РПЛ набрал 10 очков и занимает 14 е место в турнирной таблице, располагаясь в зоне «стыков. В прошлом сезоне команда под руководством Валерия Карпина стала четвертой.

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— Уровень лиги падает?

— Да, но не катастрофически. Не хочу говорить за другие команды, возьмем «Ростов». Когда были легионеры, уровень был выше? Да. Вот и всё. Плюс сказывается отсутствие еврокубков.

— При этом без них результаты были выше.

— Потому что подтянули молодежь, которая была заряжена. Я вообще за то, чтобы развивать молодежный футбол. Все наши планы на это нацелены. Наша «молодежка» сейчас идет на первом месте в Молодежной футбольной лиге, и мы решили: чтобы не терять всех ребят где то по арендам, создадим «Ростов 2» на базе нашей «молодежки». В марте 2024 года мы стартуем в ФНЛ 2.

— А что из себя тогда будет представлять «молодежка»?

— В этой команде будут играть ребята помладше — 2006 года рождения.

— Какие планы на «Ростов 2»?

— В основном составе будет 14–15 игроков. Остальные — ротироваться между первой и второй командой. У всех будет шанс проявить себя. Травмы и дисквалификации тоже никто не отменял. Важно сохранить наших молодых ребят. Вот мы отдаем в аренду, а результат не получаем. Ведь лучше, когда игроки развиваются в нашей системе.

— Почему не сделали «Ростов 2» раньше?

— Раньше у нас не было полей и состава. Сейчас состав есть, а также появилась инфраструктура.

— Это копирка европейской модели, где игроков выращивают, развивают и продают?

— Это ложное представление, будто мы кузница талантов для последующей перепродажи. Кого мы продали за последнее время? Те же легионеры, они ведь уехали не потому, что мы их продали. Мы потратили определенную сумму денег на трансферы этих игроков, а они развернулись и уехали. Мы их даже не продали, денег не то что не заработали, но даже свои обратно не получили. Это же ограбление, ведь так?

— По человечески вам обидно?