Экс-футболист: в Медиалиге люди теряют контроль и нарушают все границы

«Что касается скандалов, то это медиафутбол – «прогревы» какие-то обязательно будут. Я никогда не против этой истории, наоборот, поддерживаю. Нахожу в этом какую-то изюминку, если сравнивать с профессиональным футболом. Но в то же время не хочется, чтобы это уходило в какую-то бездну, потому что бывали случаи, что эмоции выходят из-под контроля, люди теряют грань и оскорбляют такими словами, которые нарушают все границы. Надеюсь, этого не будет. Да, по-любому накал, какие-то стычки. Этого нельзя исключать. Определенный «прогрев» уже идет, я от всего этого абстрагировался и попросил о том же ребят. Для этого всего есть специально обученные люди. Нам надо сконцентрироваться на игре. Она будет яркая, эмоциональная и Волгограду, думаю, понравится», — считает Шамиль Курбанов.