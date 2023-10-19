Булыкин назвал трансферы «Спартака» лучшими в РПЛ
Бывший форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин назвал лучшие летние трансферы в РПЛ.
«Из летних трансферов хорошо себя проявили Бабич и Медина. На 100 процентов хороших трансферов пока нет. Все еще адаптируются. После зимней паузы футболисты должны себя хорошо проявить, чтобы быть полезными для команд. Нужно обратить внимание на наших футболистов, наигрывать для нашей сборной. Уровень у легионеров не такой высокий», – заявил Булыкин «РБ Спорт».
Бабич перешел в «Спартак» из «Альмерии» за 5 млн евро. Контракт серба с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
В текущем сезоне 27-летний центральный защитник поучаствовал в шести матчах «Спартака» во всех турнирах и забил два гола.
Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА за 6 млн евро. Соглашение с клубом действует до конца июня 2026 года.
На счету парагвайца 12 игр за красно-белых – два гола и две результативные передачи.