Экс-футболист назвал команду Премьер-лиги, пострадавшую от матчей сборных

«Одни подойдут в хорошем состоянии, другие получат травмы или вообще приедут после сборных в свои клубы с каким-то негативом. Поэтому все будет зависеть от того, как быстро ребята адаптируются и перестроятся. Для тех, кто дебютировал в сборной и, допустим, победил – это положительные эмоции. А если брать игроков «Динамо», то Фомин «сломался», а игра у них против «Локомотива». Какие-то футболисты отыграли две полноценные игры, а другие – меньше. Все подойдут в разном состоянии, и результаты после матчей сборных могут получиться максимально непредсказуемыми».