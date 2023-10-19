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Экс-футболист Пименов поддержал Абаскаля, отстранившего Соболева от тренировок

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов поддержал решение главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, отстранившего от тренировок форварда

Экс-футболист сборной России встал на сторону Абаскаля в конфликте с Соболевым
© globallookpress.com

Александра Соболева, передает «Матч ТВ».

«Абаскаль прав, что отстранил Соболева. Было одно предупреждение, два. Есть командная дисциплина. Если же говорить про Гильермо, то, скорее всего, проблемы у него», — сказал Пименов.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Абаскаль отстранил Соболева от тренировок с командой из-за нарушения дисциплины. В частности, специалист был недоволен тем, что форвард пропускал общекомандные завтраки.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Соболев принял участие в девяти матчах команды, отметившись двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В двух октябрьских матчах сборной России нападающий забил один гол.

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