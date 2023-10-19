Жоан Лапорта: «Барселону» атакуют за то, какая она есть

Жоан Лапорта: «Барсу» атакуют за то, какая она есть. Им не нравится, что мы больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи»
Жоан Лапорта считает, что «Барселону» намеренно дискредитируют.
«Нам досталось очень плохое наследство, из-за которого у нас много хлопот.
Нас атакуют за то, что мы такие, какие есть. Им не нравится, что «Барса» – больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи», – сказал президент «Барселоны».
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Жоан Лапорта: «Барсу» атакуют за то, какая она есть. Им не нравится, что мы больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи»
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