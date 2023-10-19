$97.37+0.03102.91+0.15

Жоан Лапорта: «Барсу» атакуют за то, какая она есть. Им не нравится, что мы больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи»

Жоан Лапорта считает, что «Барселону» намеренно дискредитируют.

Жоан Лапорта: «Барселону» атакуют за то, какая она есть
© Sports.ru

«Нам досталось очень плохое наследство, из-за которого у нас много хлопот.

Нас атакуют за то, что мы такие, какие есть. Им не нравится, что «Барса» – больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи», – сказал президент «Барселоны».