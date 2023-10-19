Жоан Лапорта: «Барселону» атакуют за то, какая она есть

«Нам досталось очень плохое наследство, из-за которого у нас много хлопот.

Нас атакуют за то, что мы такие, какие есть. Им не нравится, что «Барса» – больше чем клуб. Они боятся еще одной великой эпохи», – сказал президент «Барселоны».