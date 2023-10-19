В РФС отметили увеличение интереса к женскому футболу

"Отмечу повышение интереса к женскому футболу. Это видно и по матчам Суперлиги и Кубка России - имею в виду не только посещаемость, но и охваты в соцсетях, аудиторию трансляций. Известный факт, что бурный рост фитнес-индустрии как бизнеса начался с того момента, когда в спортзалы пришли женщины, начали покупать спортивную одежду. Думаю, что примерно то же может быть и с массовым женским футболом в России", - сказала Сурикова.