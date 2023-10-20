Дарио Срна объяснил, почему решил возглавить «Шахтер»

Бывший футболист сборной Хорватии и «Шахтёра» Дарио Срна объяснил, почему решил возглавить украинский клуб. В то же время он подчеркнул, что «горняки» ведут переговоры с другим тренером, который возглавит команду на постоянной основе.

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«Во-первых, я согласился на интервью, потому что много вопросов ко мне и клубу. Я нигде ничего не комментировал, поэтому хотелось бы разъяснить эту ситуацию. Приглашение Патрика ван Лаувена было связано с тем, что он показывал очень хороший, зрелищный футбол в «Заре» – до последних двух туров сражался за чемпионство, попал в Лигу конференций и сделал очень хороший результат. И он сам себя со своим качеством игры и результатами привел в «Шахтер». Конечно, мы знали, что каждому тренеру сначала в «Шахтере» будет тяжело. Это проходили и Фонсека, и Каштру, и Йовичевич, и Де Дзерби – все они испытывали определенные сложности, а мы всегда шли им навстречу, помогали. Мы знали, что с начала межсезонья в Патрика приехали сборники чуть позже после чемпионата Европы U21, были травмы: у Судакова – сразу операция, у Степаненко – колено. Поэтому мы прошли через очень тяжелый период, имели терпение, оказывали поддержку, как и каждому тренеру «Шахтера».

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Но настал день, когда мы должны сказать честно и откровенно, чтобы быть перед нашими болельщиками честными и справедливыми, что у нас, к сожалению, не получилось. У нас не получилось играть в тот футбол, который нужен болельщикам, президенту клуба нам всем. Мы не могли найти способ играть в «шахтерский» футбол. И могу только сказать Патрику и тренерскому штабу спасибо за хорошую работу, но мы решили идти другим путём. Ему желаем всего наилучшего, успехов и отличных спортивных результатов.

Что касается меня, то «Шахтер» – это мой клуб, и это моя семья. Если говорить честно и откровенно, то я мог стать тренером Шахтера еще раньше. Но я – человек, который доверяет другим, и я всегда хочу помочь каждому тренеру в его работе. И хочу сказать по своему опыту, что каждая команда «Шахтера» делала тренера очень сильным. Они все приходили сюда одними, а шли в топ-клубы после «Шахтера» другими.

Есть работа клуба, команды и тренера – когда существует этот треугольник, будет успех. Сегодня я принял «Шахтер», потому что это моя семья. Когда семье тяжело, нужно помочь. Поэтому я не побоялся даже перед такими играми взять команду и попытаться сделать все от меня зависящее. Я им вчера сказал, что я не Гвардиола, я не Клопп, я – Дарио Срна, у которого нет большого опыта тренерской работы, но у меня есть «шахтерское» сердце. «Шахтерское» сердце, которое очень важно для всех. И это сердце мне сказало, что нужно помочь сегодня команде. В такой тяжелой ситуации для страны, для «Шахтера» я не мог отказать и сказал президенту, что обеими руками за.