Канчельскис назвал Абаскаля несерьезным мальчиком
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.
«Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом, он какой-то мальчик несерьезный, скачет все время. С ним красно-белые не добьются больших высот — мое мнение. Я не верю в него. В этом клубе опять странные истории начались, скандалы и так далее. «Спартак» должен тренировать тренер с характером, которого будут воспринимать игроки. Частично согласен с Мостовым, который считает, что тренером должен быть человек, ранее игравший в футбол», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Испанский специалист Гильермо Абаскаль подписал контракт со «Спартаком» 10 июня 2022 года. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года. Предыдущим клубом наставника был швейцарский «Базель».
По итогам прошлого сезона «Спартак» стал обладателем бронзовых медалей.
После 11 туров РПЛ красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице с 17 очками.
22 октября команда Гильермо Абаскаля сыграет с нижегородским клубом «Пари НН». Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало – 14:00 по московскому времени.