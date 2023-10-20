Канчельскис назвал Абаскаля "несерьезным мальчиком"

«Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом, он какой-то мальчик несерьезный, скачет все время. С ним красно-белые не добьются больших высот — мое мнение. Я не верю в него. В этом клубе опять странные истории начались, скандалы и так далее. «Спартак» должен тренировать тренер с характером, которого будут воспринимать игроки. Частично согласен с Мостовым, который считает, что тренером должен быть человек, ранее игравший в футбол», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».