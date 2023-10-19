Пропавший в Швеции нападающий «Милана» нашёлся

Нападающий «Милана» Эмиль Робак, выступающий на правах аренды за шведский «Норрчёпинг», ранее пропавший без вести, нашёлся.

«Я встречался с ним сегодня (в четверг), так что всё под контролем. Больше мы ничего не будем говорить по этому поводу», — приводит слова спортивного директора «Норрчёпинга» Тони Мартинссона Expressen.

Мать футболиста также заявила, что уже общалась с игроком, однако отказалась комментировать его отсутствие.

Ранее сообщалось, что 20 летний форвард не давал о себе знать на протяжении 14 дней. Представители «Норрчёпинга» и семья не знали, что произошло с молодым футболистом. Робак не появлялся на тренировках клуба в течение двух недель. Эмиль не предупреждал товарищей по команде о возможной отлучке.