Полузащитник ЦСКА рассказал, в какой иностранной команде хотел бы играть

«Я хочу играть в «Манчестер Юнайтед». Было бы неплохо. Этого реально добиться, если хотеть. Верить надо, пусть и процент на это маловат», — сказал Мухин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.