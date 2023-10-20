В Сенегале прокомментировали возможное проведение матча с Россией

В Сенегале прокомментировали возможное проведение товарищеского матча с Россией
Глава пресс-службы Федерации Футбола Сенегала Кара Тиуне прокомментировал новости о возможном товарищеском матче со сборной России.
«К настоящему времени мы не задумываемся о товарищеских матчах с Россией и другими сборными в следующем году. У нас уже есть четкий график игр – в январе Кубок Африканских наций, а что будет дальше – посмотрим», – приводит слова Тиуне Sport24.
Представитель сенегальского футбола добавил, что сейчас у них нет контактов с российской стороной, однако в будущем переговоры с россиянами возможны.
В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России и российские клубы от международных соревнований. После этого национальная команда сыграла несколько товарищеских матчей.
В этом году сборная России провела несколько товарищеских игр: с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Египтом (1:1, 1:2), Катаром (1:1), Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).
В 2022 году российская сборная сыграла неофициальные матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).