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В Сенегале прокомментировали возможное проведение товарищеского матча с Россией

Глава пресс-службы Федерации Футбола Сенегала Кара Тиуне прокомментировал новости о возможном товарищеском матче со сборной России.

В Сенегале прокомментировали возможное проведение матча с Россией
© Спорт день за днем

«К настоящему времени мы не задумываемся о товарищеских матчах с Россией и другими сборными в следующем году. У нас уже есть четкий график игр – в январе Кубок Африканских наций, а что будет дальше – посмотрим», – приводит слова Тиуне Sport24.

Представитель сенегальского футбола добавил, что сейчас у них нет контактов с российской стороной, однако в будущем переговоры с россиянами возможны.

В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России и российские клубы от международных соревнований. После этого национальная команда сыграла несколько товарищеских матчей.

В этом году сборная России провела несколько товарищеских игр: с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Египтом (1:1, 1:2), Катаром (1:1), Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

В 2022 году российская сборная сыграла неофициальные матчи с командами Киргизии (2:1), Таджикистана (0:0) и Узбекистана (0:0).