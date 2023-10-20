Моуринью может во второй раз возглавить «Реал»

Главный тренер римской «Ромы» Жозе Моуринью находится в числе претендентов на пост главного тренера мадридского «Реала», передает Mundo Deportivo.

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Руководство «Реал» планирует пригласить Моуринью летом 2024 года, когда закончится контракт с нынешним тренером «сливочных» Карло Анчелотти.

В апреле сообщалось, что Моуринью получил два предложения из Саудовской Аравии на €120 млн.

Моуринью дважды становился победителем Лиги чемпионов, возглавляя «Порту» и «Интер». Также тренер работал в лондонском «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Испании сезона-2011/12.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» занимает первое место, набрав 24 очка. Второе место занимает «Жирона» (22), замыкает тройку сильнейших «Барселона» (21).