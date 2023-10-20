Аршавин: Неймар допустил ошибку, когда ушел из «Барселоны»

Аршавин: «Мне жаль Неймара, он погнался за деньгами и допустил ошибку, уйдя из «Барселоны»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин заявил, что ему жаль нападающего «Аль Хиляля» Неймара, который получил тяжелую травму колена.
Форвард получил травму в матче квалификации чемпионата мира 2026 с Уругваем (0:2), который прошел в Монтевидео во вторник. Обследование выявило повреждение крестообразной связки и разрыв мениска, восстановление может занять до полугода.
— Мне жаль Неймара. На мой взгляд, он допустил ошибку в тот момент, когда ушел из «Барселоны». В тот момент он был более значимым для клуба и выглядел лучше, чем Лионель Месси. Он погнался за деньгами и ушел в «ПСЖ». Сейчас перешел в Саудовскую Аравию, и это было тоже продиктовано не спортивными достижениями. К сожалению, такой одаренный футболист, все умеющий на поле, получает такую травму — это небольшая трагедия. Останься он в «Барселоне», у него все могло быть ярче, более по спортивному и, может быть, не было этой травмы, — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, в составе клуба он дважды становился чемпионом Испании (сезоны 2014/15, 2015/16) и трижды обладателем Кубка страны (2014/15, 2015/16, 2016/17), а также побеждал в Лиге чемпионов (2014/15) и клубном чемпионате мира (2015).
Бразилец с 2017 года выступал за французский «Пари Сен Жермен», а летом нынешнего года перешел в «Аль Хиляль».