Иностранный футболист объяснил, почему любит Москву

Футболист московского «Динамо» Диего Лаксальт прокомментировал продление контракта с клубом, заявив, что любит Москву, передает пресс-служба бело-голубых.

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«Моя жена отлично себя здесь чувствует, ей нравится город, дочке нравится школа. Для меня это главное», — сказал Лаксальт.

Лаксальт выступает за «Динамо» с лета 2021 года.

Лаксальт ранее признался, что летом 2022 года ему поступали предложения о переходе в другие клубы, но он предпочел остаться в России, так как его все устраивало в «Динамо».

До трансфера в российский клуб права на футболиста принадлежали итальянскому «Милану». Сезон до переезда в Россию Лаксальт провел в аренде в шотландском «Селтике». В чемпионате Шотландии он провел 26 матчей, забив один мяч.