«Слухи не комментируем»: Семак отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Гарре
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию об интересе петербургского клуба к вингеру «Крыльев Советов» Бенхамину Гарре.
«Игрок талантливый. Но слухи не комментируем. Столько всего говорят... Всегда весело, когда любой игрока пытаются привязать к «Зениту» в любом аспекте. Комментариев нет. Что касается слухов, то они достаточно странные», — передает слова Семака корреспондент «Спорт День за Днем» Максим СУТЧЕНКО.
Гарре перешел в «Крылья Советов» из аргентинского «Расинг Клуб» в январе 2023 года. Сумма трансфера составила 1,7 млн евро (по данным Transfermarkt). Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает Гарре в 5 млн евро.
В нынешнем сезоне Гарре сыграл 12 матчей, забил 4 мяча и отдал 2 голевых передачи.
После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место с 20 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (27 очков).