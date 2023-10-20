Семак отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Гарре

«Игрок талантливый. Но слухи не комментируем. Столько всего говорят... Всегда весело, когда любой игрока пытаются привязать к «Зениту» в любом аспекте. Комментариев нет. Что касается слухов, то они достаточно странные», — передает слова Семака корреспондент «Спорт День за Днем» Максим СУТЧЕНКО.