«Спартак» почтил память жертв трагедии на матче с «Харлемом»

— 20.10.82. Дата, пропитанная болью и слезами. Дата скорби. 41 год назад давка на стадионе в конце матча Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» унесла жизни, по официальным данным, 66 наших болельщиков. Вечная память тем, кто покинул нас в тот день. Мы помним, — говорится в заявлении пресс службы клуба.

Футболисты «Спартака», члены тренерского штаба и представители руководства клуба возложили цветы к мемориалу жертвам трагедии. Мемориал в «Лужниках» носит название «Памятник погибшим на стадионах мира» и был открыт в 1992 году.

20 октября 1982 года в конце первого матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом» (2:0) на стадионе имени В. И. Ленина (сейчас — «Лужники») произошла массовая давка, жертвами которой стали 66 человек. Болельщики решили покинуть стадион заранее — при счете 1:0 в пользу «Спартака». В результате на лестнице трибуны С стадиона «Лужники» возникла давка, в которой, по официальным данным погибли 66 и пострадали более 60 человек.