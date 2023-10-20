Митрофанов: пока не время поднимать вопрос продления контракта с Карпиным

«Наш президент (Дюков. — Прим. «Чемпионата») неоднократно говорил, что у нас есть доверие к главному тренеру, мы удовлетворены его работой, он делает большую работу в сложных условиях. Думаю, что пока не время поднимать вопрос продления контракта. Мы надеемся, что ситуация будет меняться, в том числе исходя из этого будем определяться, но у нас в любом случае долгосрочные отношения с Валерием Георгиевичем», — приводит слова Митрофанова ТАСС.