Фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему болеет за «Динамо».

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– У нас вопрос: ты такая непобедимая чемпионка, как ты могла из всех клубов выбрать команду, у которой ни одного трофея не будет никогда?

– На самом деле есть такая тенденция. Есть такое соревнование – Кубок Первого канала. И вот сделали новые соревнования – нужно было выбрать цвет команды: красный или синий. Сказали: выбирай. Я такая: красный. Мне отвечают: ха, неправильно, красный уже занят! Я говорю: ладно, давайте синий.