Медведева о том, почему болеет за «Динамо»: «На Кубке Первого канала нужно было выбрать цвет команды. Пошли с синим. Раз проиграли, два проиграли. И вот «Динамо»...»
Фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему болеет за «Динамо».
– У нас вопрос: ты такая непобедимая чемпионка, как ты могла из всех клубов выбрать команду, у которой ни одного трофея не будет никогда?
– На самом деле есть такая тенденция. Есть такое соревнование – Кубок Первого канала. И вот сделали новые соревнования – нужно было выбрать цвет команды: красный или синий. Сказали: выбирай. Я такая: красный. Мне отвечают: ха, неправильно, красный уже занят! Я говорю: ладно, давайте синий.
И с синим пошли. Раз проиграли, два проиграли. И вот «Динамо»... – сказала двукратная чемпионка мира.
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Медведева о том, почему болеет за «Динамо»: «На Кубке Первого канала нужно было выбрать цвет команды. Пошли с синим. Раз проиграли, два проиграли. И вот «Динамо»...»